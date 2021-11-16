تورط 20 مواطناً ومقيماً بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية ورصد إعلانات وهمية

الرياض - محمد عبدالله - رصدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، عددا من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي.

وبعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط (20) مواطناً ومقيماً بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، كما تم رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وتم إحالة المتهمين للجهات المختصة.

جاء ذلك ضمن 16 قضية باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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