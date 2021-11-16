الطيران المدني: نتوقع الوصول لـ50% من حركة المسافرين نهاية العام الحالي

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إنه جار العمل على تحويل ومأسسة الأصول المتبقية لـ 22 مطار إلى شركات مطارات وبعدها سيتم طرحها طرحًا أوليًا.

وأضاف، في لقاء على قناة «العربية»، أن الجائحة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي خاصة النقل الجوي، مشيرًا أنه في عام 2019 بلغت الحركة في المملكة 100 مليون مسافر وخلال العام الحالي حتى نهاية أكتوبر وصلنا إلى 45% من الحركة.

وتوقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أنه مع عودة مواسم السياحة والحركة التدريجية والسفر وفتح بعض الدول الوصول إلى 50% من الحركة في نهاية العام الحالي مقارنة بعام 2019م.

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