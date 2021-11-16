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هل رد المهر شرط لفسخ عقد النكاح؟.. محامية تجيب

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الرياض - محمد عبدالله - أبدت أفنان المحامية رفضها فكرة رد المهر كشرط لفسخ عقد النكاح، مشيرة إلى أن الأمراض النفسية التي تصيب الزوجة لا تُقدر بثمن.

وقالت، خلال لقائها برنامج «سيدتي»: حزينة بأن يشتري الكثيرون في المرأة ويبيعون، كما أن فكرة عدم الموافقة على فسخ عقد النكاح إلا بعد رد المهر أسباب غير مفهومة، مؤكدة أن المرأة قد تُصاب بأمراض نفسية نتيجة عدم توافقها في الحياة الزوجية تحتم عدم رد المهر.

وفي وقت سابق كان المحامي والمستشار القانوني ماجد العتيبي، قال إن دعاوى الخلع زاد عددها في الوقت الحالي عن السنوات الماضية؛ لأن المرأة أصبح لديها دخل مادي، وأصبحت لديها استقلالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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