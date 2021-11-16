140 دراجا يقطعون 20 كيلومترا للتوعية بمرض السكري بمسيرة أمواج الخيرية

الرياض - محمد عبدالله - قال منظم فعالية «محاربي السكري» في المنطقة الشرقية خالد الجميعة لـ «عاجل» إنَّ المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية تواكب مبادرة «السعودية الخضراء» بالتوجه إلى زيادة الرقعة الخضراء بتشجير مواقف المركبات الخارجية وتطعيم ممرات المجمعات التجارية الداخلية باشجار ونباتات داخلية.

وأضاف أن مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ تحتم على كافة القطاعات ذات المسؤولية الاجتماعية بالعمل معاً وتوحيد الجهود من اجمل مجتمع بيئي سليم.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها جمعية السكري والغدد الصماء بالتعاون مع شركة هامات العقارية عبر أمواج مول، أضخم فعالية منوعة تكونت من 8 أنشطه متنوعة.

استهدفت الفعالية تقويم السلوك الغذائي وتعزيز مفهوم بناء الجسم الصحي، والابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري، وتوجت الفعالية فقراتها بمسيرة 20 كيلو من شاطئ مدينة الخبر وحتئ أمواج مول التي كانت المحطة الأخيرة للفعالية.

أضافت الفعالية طابعاً مؤثرا يدعم مصطلح البيئة الصحية بمشاركة فعالة من المنظمين التي تنوعت مهام وطريقة مشاركتهم ، حيث قدم عدد منهم برامج غذائية صحية واشتراكات مجانية للأندية وركن مختص للأطفال لتوعيتهم وتقديم الوجبات الصحية وزاوية اختصت بالرسم الحر لديهم.

يذكر أن «جمعية السكري» بصدد توقيع اتفاقية تكامل مع «هامات العقارية»؛ لتتويج جهودها بشكل أكثر تنسيقاً ، وتهدف الفعالية أيضاً نشر رياضة ركوب الدراجات الهوائية ودعم جهود الدفع بها؛ وستكون الفعالية الأولى في دعم هذه الاتفاقية التي ستشهد قريباً تنظيم العديد من الفعاليات لخدمة هواة ركوب الدراجات ودعمهم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات.