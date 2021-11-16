أمير تبوك: إنشاء مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» سيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي

الرياض - محمد عبدالله - رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة الإعلان عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» وهي أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، كإنجاز آخر ضمن مخطط «‫نيوم» الرئيسي، ونموذج جديد لمفهوم التصنيع المتقدم.

وقال أمير تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن هذا المشروع التنموي العملاق يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في كل أرجاء البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشرًا إلى أنه يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في جعل نيوم ‬واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية متعددة .

أكد الأمير فهد بن سلطان، أن هذا المشروع سيعود نفعه على كل أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة، الذين استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل، وما سيكون له من بُعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن والمواطن .

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