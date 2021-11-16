بعد حصوله على الجنسية السعودية.. أمين «المجلس الإسلامي العربي»: رسالة مباشرة للمتطرفين والطائفيين

الرياض - محمد عبدالله - قال محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، إنَّ حمل جنسية المملكة باعتبارها دولة تقود العالمين (الإسلامي والعربي)، شرف لي.

وأضاف الحسيني، خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إنه لتوفيق كبير أن أحظى بشرف الانتماء إلى دولة عظيمة تقود العالمين الإسلامي والعربي.

وأردف، أفتحر بنيل ذلك الشرف الرفيع بقرار سام من القيادة السعودية الرشيدة، مشيرا إلى أنَّ منحه جنسية المملكة؛ يعد رسالة مباشرة إلى كل المتطرفين والطائفيين بأنه لا مكان لهم في عقلية المملكة الحديثة والمهم هو علم ومكانة وخبرة الشخص والفائدة المرجوة منه لتثمر في خدمة السعودية.

وأكمل، إن هذا القرار الذي أشعر إزاءه بالامتنان، يعكس صدق قيادة المملكة وعرفانها ووفاءها للمخلصين لها ويتوج مسيرة طويلة في حياتي اعتبرت فيها المملكة مرجعيتي الإسلامية وعمقي العربي أحمل معها كل الهموم وأعمل على تحقيق الأهداف وأشعر الآن بمسؤولية حمل جنسيتها التي تعني شرفا عظيما يستوجب الانتماء لذلك البلد الكريم ويتطلب العمل على تحقيق الأهداف العظيمة ضمن رؤية المملكة 2030 ذلك الهدف الحضاري العظيم.

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