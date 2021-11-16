بالفيديو.. عمالة سائبة تبيع بضائع مغشوشة في سوق تجارية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - رصد تقرير مصور لبرنامج «الراصد» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، عمالة سائبة تبيع بضائع مغشوشة في سوق تجارية بالرياض.

وعرض التقرير لسوق تجارية بالرياض يعج بالمخالفات ومحال بلا رخص ولا لوحات وبضائع مغشوشة أيضًا، وأشار إلى قيام وزارة التجارة بحملة تفتيشية على السوق امتدادًا للبرنامج الوطني للتستر التجاري لرصد هؤلاء المخالفين.

ورصدت فرق وزارة التجارة العمالة السائبة واشتباه التستر والمواد المغشوشة وعرض ماركات مقلدة وغيره.

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