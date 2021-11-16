ما هي مهام «البورصة العقارية»؟.. وزارة العدل توضح

الرياض - محمد عبدالله - قال المشرف على الثروة العقارية بوزارة العدل المهندس أحمد السلمان، إن البورصة العقارية ستضبط العملية العقارية.

وأضاف السلمان، خلال لقائه ببرنامج «الراصد»، المذاع على قناة الإخبارية، إن البورصة العقارية ستضمن إنهاء التداول بشأن العقار خلال ثوانٍ، بدلًا من الأسلوب القديم. الذي كان يعتمد على الصكوك.

وتابع، أن الوصول لتلك المرحلة سبقه رقمنة الوثائق وإدخال القطاع الخاص وفي 2019 تم تدشين الصك العقاري الرقمي، وبعد ذلك أطلقنا الإفراغ الإلكتروني في 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا.

وأكمل السلمان، أن وزارة العدل تحاول أتمتة كل الخدمات، لذلك بالبورصة العقارية عبارة عن كتابة عدل كبرى لكل السعوديين، وهي لن ترفع أو تنزل السعر، بل تعطي العدالة والشفافية المطلوبة لكل الشرائح؛ بحيث يحدد بائع العقار المدة المقررة للبيع.

وأكد أن البورصة العقارية تجنب رفع أو تنزيل الأسعار أثناء البيع بطريقة غير سليمة، منوهًا بأن التطبيقات العقارية ستستفيد من البورصة العقارية لتوفير البائع الجاد في البيع.

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