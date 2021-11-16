لدعم أصحاب الحرف بـ120 ألف ريال.. «التنمية الاجتماعية» يحدد 8 إجراءات

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية، متطلبات واشتراطات الحصول على التمويل النقدي لمنتج "نفاذ" لتمويل ودعم أصحاب الحرف والمهارات لتمكينهم من ممارسة أعمالهم الحرة بلتمويل يصل إلى 120 ألف ريال.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موفعه الإلكتروني الرسمي، منتج نفاذ هو منتج جديد موجه للعمل الحر (الأنشطة التي يمارسها العاملين لحساب أنفسهم بالمملكة) تم استحداثه بالتزامن مع إطلاق منصة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

وأضاف بنك التنمية، أن منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

وبيّن بنك التنمية الاجتماعية، المتطلبات والاشتراطات اللازمة للقيام بالتقديم والحصول على التمويل النقدي لمنتج "نفاذ"، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- ن يكون طالب التمويل مواطن سعودي أو مواطنية سعودية الجنسية.

- ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض.

- ألا يقل العمر عن 18 عام هجري ولا يزيد عن 65 عام.

- ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 20 ألف ريال.

- أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

- اجتياز الفحص الائتماني.

- أن لا تتجاوز مدة السداد 40 شهر.

- أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك.

- ألا تتجاوز قيمة التمويل 120 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن، مع تحديد حد أعلى لقيمة التمويل قدره 32 ألف ريال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة.

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، رحلة العميل مقدم طلب الحصول على على تمويل منتج نفاذ، وتتمثل في إتباع الخطوات التالية:

- تقديم الطلب من خلال دخول المستفيد على البوابة الإلكترونية من خلال النفاذ الموحد

- يتم استقبال الطلب والتحقق من أهلية المستفيد للمنتج

- إكمال النماذج وتحديد موعد البريد من خلال طباعة النماذج والمستندات المطلوبة وإكمالها ثم تحديد موعد البريد.

- يقوم المستفيد بعد ذلك بإرسال المستندات المطلوبة عن طريق الريد

- يقوم البنك بمعالجة الطلب وصرف قيمة التمويل للمستفيد أو المورد أو الوكيل؟

وأوضح بنك التنمية، أن حد التعثر لا يجب أن يتجاوز بأي حال من الأحوال وفي أي وقت بعد صرق قيمة التمويل 30 ألف ريال غير شاملة فواتير الخدمات.

وأشار البنك، إلى أنه تحديد التمويل بمبلغ لا يتجاوز 120 ألف للقرض رغم وجود رسوم إدارية، وذلك مراعاة للفئة المخدومة وعدم إغراقها بالديون وبالتالي التعثر، معظم الخدمات لا تحتاج تمويل أكثر من هذه المبلغ.

وبيّن بنك التنمية الاجتماعية، أن في حالة عدم الالتزام بالسداد يتم استكمال إجراءات وألية تصعيد الجهود التحصيلية المعتمدة بالبنك قبل التسجيل كمتعثر في "سمة" حتى الوصول لآخر مراحل التصعيد والمطالبات القانونية.

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