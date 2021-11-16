2757 نزيلا بالسجون استفادوا من حلقات التحفيظ

كشف التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن إجمالي عدد حلقات التحفيظ في الدفاع المدني والسجون ودور الملاحظة، بلغت 282 حلقة تحفيظ، وتقدم الدفاع المدني بنسبة 51.6% من إجمالي عدد الحلقات بـ144 حلقة في حين سجلت السجون ودور الملاحظة 138 حلقة تحفيظ.

وأظهر التقرير أن عدد الطلاب الملتحقين بحلقات التحفيظ في كل من الدفاع المدني والسجون ودور الملاحظة، إذ بلاغ عدد الطلاب بالدفاع المدني 1479 منهم 16 موظفا، بينما وصل عدد الطلاب في السجون ودور الملاحظة 2757 بينهم 8 موظفين، ليصبح إجمالي الطلاب الملتحقين بحلق التحفيظ في الجهتين 4236.

وتقدمت السجون ودور الملاحظة على الدفاع المدني في عدد الخاتمين للقرآن الكريم حيث ختم 227 طالبا كتاب الله، في حين كان عدد الخاتمين بالدفاع المدني 24 خاتما.

وضمت حلقات التحفيظ بالسجون ودور الملاحظة على 101 معلم و15 موجها، في حين وصل عدد المعلمين بالدفاع المدني 96 والموجهين 27.