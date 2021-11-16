تعديل إجراءات التأمين الطبي يشغل الموارد البشرية

استبعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدخال تعديلات على الإجراءات الحالية للتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، وذلك عقب إقرار مجلس الوزراء في أغسطس الماضي التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد.

جاء ذلك في سياق كثرة التساؤلات الواردة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أسئلة المواطنين والمقيمين المتعلقة بالشائعات المثارة عن تعديلات مرتقبة على إجراءات التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية.

أبرز الأسئلة الشائعة

* هل يوجد تعديل على الإجراءات الحالية للتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية؟

لا يوجد تعديل على الإجراءات المتبعة حاليًا.

* ما هي الطريقة المتبعة لتسديد قسط التأمين؟

تكلفة القسط التأميني مضمَّنة ضمن تكاليف الاستقدام للعقد المبرم بين المكتب أو شركة الاستقدام وصاحب العمل، وتدفع عند التقاعد من خلال منصة مساند.

* هل تغطي الوثيقة النفقات الطبية اللازمة لعلاج العامل المنزلي بالمستشفيات الخاصة؟

لا تغطي وثيقة التأمين الحقوقي ذلك.

* هل تغطي وثيقة التأمين فترة ضمان المكتب لـ 90 يومًا الأولى لقدوم العامل المنزلي؟

يبدأ سريان منفعة التعويض عن المصاريف الفعلية لإعادة الجثمان والمصاريف الفعلية لإعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية للمتوفى، في حالة وفاة العامل المنزلي من حادث أو مرض؛ من تاريخ دخول العامل المنزلي للمملكة. ويبدأ سريان التأمين لبقية نافع الوثيقة بعد انقضاء فترة ضمان شركة أو مكتب الاستقدام والمحددة بـ 90 يومًا.

* التأمين الاختياري على عقد العمالة المنزلية؟

يكون التأمين اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

* مدة التأمين على عقد العمالة المنزلية؟

سنتان، تبدأ من تاريخ دخول العامل المنزلي للمملكة.

* ماهي المنافع التي تغطيها الوثيقة؟

تشمل الوثيقة على عدة منافع وفق الآتي:

أولًا: منافع المستفيد منها صاحب العمل:

تعويض صاحب العمل عن المصاريف الفعلية لإعادة الجثمان و المصاريف الفعلية لإعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية للمتوفى، وذلك في حالة وفاة العامل المنزلي من حادث أو مرض.

تعويض صاحب العمل عن النفقات اللازمة لاستقدام عامل منزلي بديل / عاملة منزلية بديلة؛ نتيجة وفاة العامل المنزلي الحالي / العاملة المنزلية الحالية أو نتيجة عجز العامل المنزلي الحالي / العاملة المنزلية الحالية سواء كان العجز كليًا دائمًا أو جزئيًا دائمًا، أو في حال معاناة العامل المنزلي الحالي/ العاملة المنزلية الحالية من الأمراض الحرجة و/أو المزمنة.

تعويض صاحب العمل في حال التغيب عن العمل.

تعويض صاحب العمل في حال امتناع العامل المنزلي عن العمل.

ثانيًا: منافع المستفيد منها العامل المنزلي:

تعويض العامل المنزلي في حال عجز العامل عجزًا كليًا دائمًا أو عجزًا جزئيًا نتج عن حادث ما.

تعويض العامل المنزلي عن عدم التزام صاحب العمل بسداد الراتب نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.

* هل سيتم تطبيق التأمين على العقود المبرمة السارية (تحت الإجراء) قبل التنفيذ؟

لا، وسيكون تطبيق ذلك على العقود المبرمة عند بداية التنفيذ.

* الفئات المشمولة بقرار الإلزام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية؟

العمالة المنزلية التي قدمت للعمل بالمملكة مؤخرًا وفق مهن العمالة المنزلية على سبيل المثال المهن الآتية: العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أو السائق الخاص أو المربية أو الطباخ المنزلي أو الطباخة المنزلية أو الممرض المنزلي أو الممرضة المنزلية أو العامل المساند أو العاملة المساندة.

* من هو المسؤول عن دفع قيمة قسط التأمين على عقد العمالة المنزلية؟

تدفع قيمة التقسيط ضمن تكاليف الاستقدام؛ حيث تقوم مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام التي تتوسط في استقدام العمالة المنزلية بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل على أن تُضمَّن تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين المكتب أو الشركة وصاحب العمل.

* متى سيتم تطبيق التأمين الحقوقي على العمالة المنزلية؟

ستصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية التطبيق لاحقًا، وسيتم ربط التأمين مع عقد التوسط للاستقدام عن طريق منصة مساند للعمالة المنزلية.