أرقام جلوس ومجموعات في الاختبارات

تبدأ، اليوم، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443، لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وسبقها مطلع هذا الأسبوع اختبارات المواد الشفهية والعملية ومواد التقويم المستمر.

وستعود الاختبارات حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد انقطاع قرابة عامين دراسيين عن أداء الاختبارات التحريرية بسبب جائحة كورونا، أما طلاب المرحلة الابتدائية فسيبدؤون اختباراتهم اليوم أيضًا ولكن «عن بعد» حيث إنهم أكملوا دراسة الفصل الدراسي الأول عن بعد وبالتالي تكون اختباراتهم إلكترونيًا عبر المنصات التعليمية.

استعدادات مكثفة

وأنهت المدارس استعداداتها ووزعت لجان وقاعات الامتحانات وأسماء الطلاب وتوزيعهم في مجموعات وفق الحروف الأبجدية وبأرقام جلوس خاصة بكل طالب، كما تتابع إدارات ومكاتب التعليم استعدادات المدارس بالمناطق والمحافظات لإجراء الاختبارات، والتأكد من جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج، وتوفير المعقمات والكمامات، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقًا للدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة.

لجان إشرافية

وشكّلت إدارات التعليم لجانًا إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، والتأكيد على المشرفين والموجهين ومديري المدارس؛ بتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات حضوريًا في المدارس، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

إرشادات وتوجيهات

ونشرت إدارات التعليم والمدارس عبر حساباتها في مواقع التواصل حزمة من التوجيهات التي تعزز استعداد الطلبة لأداء الاختبارات الحضورية، مشتملةً على أهمية تنظيم الوقت، وتوفير بيئة مناسبة للاستذكار، والتدريب على الاختبارات المشابهة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة نفسيًا لأداء الاختبارات التحريرية حضوريًا.

منصات إلكترونية

ويؤدي أكثر من مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم اختبار الفصل الدراسي الأول حضوريًا للمحصنين من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد لغير المحصنين، ولطلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي والمنصات الإلكترونية للمدارس الأهلية. وأكملت كافة الإدارات المعنية بتعليم الرياض استعداداتها لأداء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة وبإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الذي قدّم شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتوجيهاتهما السديدة منذ بداية جائحة كورونا بتذليل كافة الصعوبات وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال رحلتهم التعليمية.

ووجه مدير عام التعليم جميع المشرفين والمشرفات والبالغ عددهم 1995 مشرفاً ومشرفة بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.

من لائحة الاختبارات

تبدأ لجميع المراحل اعتبارا من اليوم.

تُجرى عن بعُد للمرحلة الابتدائية.

يكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية حضوريا.

الاختبار عن بُعد لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب.

الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين اختبارهم عن بُعد مع حسم درجة المواظبة.

رصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب.

حد أقصى لإعلان جميع المراحل الخميس 20 ربيع الثاني.

لن يُعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدى الاختبار.