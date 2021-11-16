شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 288 ألف طن من المخلفات الإنشائية بالأحساء خلال الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات "الإدارة العامة للنظافة" خلال الربع الثالث من العام 2021م، ٣٠٩٨٦ طناً من النفايات المنزلية و ٢٨٨.٤٢٥ طناً من النفايات الصلبة ذات الحجم الكبير " مخلّفات إنشائية "، وذلك امتداداً لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن النفايات المنزلية شملت ١١٤٨٩ طناً من المواد العضوية، و ١٤٥٢ طنًا من الورق الكرتوني، و ٥٨٠ طنًا من البلاستيك، و 230 طنًا من المعادن، و١٧٢٣٣ طنًا من المواد المختلفة، مبيناً أنه تم فرز وإعادة تدوير ١١٦٨٥ طناً من النفايات الصلبة، والردم الصحي باستخدام وسائل المحافظة على البيئة لـ ١١٨٥٣٤طناً من النفايات الصلبة، شارك فيها 3053 عامل نظافة وتشغيل واستخدام 412 آلية ومعدة نظافة بمتابعة 50 مراقباً.

وأكد أن هذه الأعمال تأتي ضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة، داعياً المواطنين والمقيمين لإخراج النفايات المنزلية خلال الفترة المحددة لإخراجها من 7 إلى 11 مساءً، وإحكام إغلاقها إسهاماً في تجويد عمليات رفع النفايات والمحافظة على البيئة والقضاء على التشوهات البصرية.