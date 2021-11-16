شكرا لقرائتكم خبر ثلث أعضاء تنسيقي شركات حجاج الداخل يعينهم الوزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين ينتخب ثلث أعضاء المجلس التنسيقي لحجاج الداخل من قبل الشركات والمؤسسات، يعين الوزير باقي الأعضاء من بين ملاك تلك المؤسسات والشركات ومديري عمومها. في المقابل يشكل مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل من 12 عضوا، وفقا لما قضت به اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي المعتمدة، وللوزير زيادة العدد وفقا للحاجة.

من جهة أخرى تكون فترة الدورة الانتخابية العادية مدة 4 أعوام هجرية، ويمكن تمديدها بقرار وزاري، تبدأ من تاريخ القرار الوزاري باعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وتنتهي بصدور قرار وزاري باعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد خلال الدورة الانتخابية التالية، ويجوز إعادة انتخاب أوتعيين من انتهت مدة عضويته لمدة واحدة أو مدد أخرى.

فيما تشكل بقرار وزاري لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي، برئاسة وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، وعضوية عدد ممن ترى الوزارة ضرورة عضويتهم في هذه اللجنة من المسؤولين في الوزارة أوغيرهم، ويعين لها أمينا عاما، ويسمى في ذات القرار المراقبون القانونيون، في حين تشكل اللجنة العليا لجنة قيد الناخبين وفحص المرشحين، وكذلك لجنة الاقتراع واللجان الرقابية والتنفيذية للعملية الانتخابية بأكملها، وترتبط هذه اللجان باللجنة العليا للانتخابات، وتقر كل لجنة مهامها، وتاريخ ابتداء وانتهاء أعمالها، وتقترح مقدار المكافآت لكافة العاملين بتلك اللجان.

أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل:

