شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 37 إصابة بكورونا وشفاء 44 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 44 حالة للشفاء.

وأوضحت الصحة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أن الحالات الحرجة بلغت 50 حالة.

وفيما يخص الوفيات سُجلت حالتان، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8818 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

إجمالي الحالات 549,297

حالات التعافي 538,373

الوفيات 8818