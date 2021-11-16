تسجيل 37 إصابة بكورونا وشفاء 44 حالة

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وأوضحت الصحة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أن الحالات الحرجة بلغت 50 حالة.
وفيما يخص الوفيات سُجلت حالتان، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8818 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.
إجمالي الحالات 549,297
حالات التعافي 538,373
الوفيات 8818
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