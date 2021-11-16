المكملات الغذائية تقلل فاعلية امتصاص الدواء

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وقالت إن بعض المكملات الغذائية قد تزيد مفعول الأدوية مثل الأسبرين وفيتامين «هـ»؛ بينما بعضها الآخر قد يقلل المفعول.
وأشارت إلى أن بعض المكملات الغذائية باستطاعتها تغيير امتصاص الدواء، وهذا بدوره يؤثر على فاعلية الأدوية، مثل المكملات التي تحتوي على حبوب النخالة مع lovastatin.
احتمالية أضرار تناول بعض الأدوية مع المكملات الغذائية
تغير فعالية الدواء
بعض المكملات قد تزيد مفعول الأدوية، مثل الأسبرين وفيتامين «هـ»
تغير امتصاص الدواء
بعض المكملات باستطاعتها تغيير امتصاص الدواء، مما يؤثر على فاعلية الأدوية
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