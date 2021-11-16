87 مستفيدا من تأهيل المقبلين على الزواج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد من برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج في مرحلتيه الأولى والثانية «عريس وعروس المستقبل» 87 مستفيدا ومستفيدة، والذي تنظمه الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات والأيامى، وأقيمت في مقر لجنة التنمية الاجتماعية بحي الربيع للشباب ولجنة التنمية الاجتماعية بحي الملك فهد للفتيات خلال المرحلة الأولى، ومقر لجنة التنمية بحي الربيع للفتيات ولجنة التنمية بجنوب الرياض للشباب خلال المرحلة الثانية. وأفاد المدير التنفيذي للجمعية عبدالإله الصالح بأن البرنامج مستمر بمرحلتيه الثالثة والرابعة في مقرات أخرى، منوها بأن التوزيع الجغرافي يأتي بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة في مدينة الرياض، ولديهم الرغبة في الانضمام للبرنامج. وأكد أن أعداد المستفيدين حتى الآن جيدة، حيث يوجد تفاعل كبير على حسابات الجمعية للاستفسار عن البرنامج ومواعيده وإمكان إتاحته عن بعد.

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