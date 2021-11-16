«ريادي» جامعة طيبة يعزز ثقافة العمل الحر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أمس فعاليات برنامج ريادي الذي يقام بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، ونقل الخبرة الريادية وتبادلها بين رواد الأعمال والمختصين والجهات التعليمية والداعمة. وتشمل فعاليات البرنامج معرضا لرواد الأعمال، وجلسات حوارية تقام على مدى يومين، بمشاركة أكاديميين وخبراء في مجال ريادة الأعمال تستعرض قصصا لنجاح رواد الأعمال؛ سعيا لتوفير البيئة الحاضنة لنجاح المشروعات والابتكارات، وتحقيق التطور والنمو الاقتصادي في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.



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