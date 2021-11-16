شكرا لقرائتكم خبر استقبال المقترحات البحثية لبوابة مكة للبحث والابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن استقبال المقترحات البحثية للدورة السادسة لبوابة مكة للبحث والابتكار في دورتها السادسة للعام 1443هـ، التي تقام برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة بالعالم الرقمي؟».

وتشتمل محاور النسخة الحالية على الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، صناعة السياحة: التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية، الاستدامة البيئية والرقمنة، الرقمنة في الطب والجراحة، وأخيرا الابتكار في رقمنة خدمات الحج والعمرة.

فيما حددت شروط المشاركة بالمقترحات البحثية بأن تكون الحدود المكانية للبحث في منطقة مكة المكرمة، والالتزام بنموذج التقديم المعلن عنه بموقع عمادة البحث العلمي، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية أيضا، وتسليم نسخة الكترونية على الرابط المخصص، وسيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات بتاريخ 1 جمادى الأولى الموافق 5 ديسمبر 2021م.