«ما ودعك ربك».. ورشة عمل بـ«تعارفوا للإرشاد الأسري»

الرياض - محمد عبدالله - يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل، بعنوان «ما ودعك ربك… اكتسب الإيجابية في حياتك»، ستقام من السابعة إلى التاسعة مساء يوم السبت القادم الموافق 20-11-2020، عبر الزوم.

وسيمنح المشاركون شهادات حضور، للورشة التي يقدمها الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان، والحاصل على دكتوراة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومتخصص في الإيجابية، وحاصل على شهادات في الإيجابية من مركز الرجال من المريخ والنساء من الزهرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش الدكتور اللحيدان مفهوم الإيجابية من الجوانب النظرية والتطبيقات العملية الواقعية، التي تعززها في النفوس وتثمر شحذا للأفكار والهمم، ومن المحاور التطرق للآثار التي تصاحب الطاقة الإيجابية، وصفات الناس الذين يتمتعون بالطاقة الإيجابية، وسماتهم وسيرهم ومنجزات على مستويات الأفراد والمجتمعات.

كما يناقش الدكتور اللحيدان جانبا مهما وصفحة بيضاء مشرقة في موضوع الإيجابية، حيث سيتعرف المشاركون على أهمية التواصل في دائرة العلاقات الإيجابية.