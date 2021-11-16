بالفيديو.. خالد الزعاق يكشف تأثير «سحب الرباب» على شمال المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال الخبير الفلكي د. خالد صالح الزعاق، إن السحب تنقسم إلى 3 أقسام، وهي: (عالية- متوسطة- منخفضة)، مشيرا إلى أن العالية يسمونها السحب العابرة، وهي الصيفية العكسية.

وأوضح «الزعاق»، في تقرير بثته «العربية»، أنه مع دخول موسم الوسم تأتي السحب من الجهة الشمالية الغربية من هضبة البحيرات جنوب أفريقيا، وأحيانًا من الجهة الجنوبية الي الجنوبية الغربية، ويسمونها العرب بـ«سحب الرباب».

وأكد أن السحب الصيفية تؤثر على سلطنة عمان واليمن، وجنوب السعودية، فيما تؤثر السحب الشتوية والتي تعرف بـ«الرباب»، على العراق وبلاد الشام وشمال شرق السعودية، وقد تحمل معها بعض الأمطار.

وشدد على أنه خلال هذه الأيام ينشط المرتفع السيبيري في موطنه ويمتد لسانه ليؤثر على شمال العراق وبلاد الشام وتركيا.

وأوضح «الزعاق»، أنه خلال الأيام المقبلة تبدأ بوادره على المملكة، ويتمثل بهبوب رياح شمالية باردة تخفّض درجات الحرارة.

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