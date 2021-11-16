البريد السعودي يكشف كيفية تتبع الشحنة عبر تطبيق سبل

الرياض - محمد عبدالله - بينّت مؤسسة البريد السعودي «سبل»، كيفية وطريقة وآلية قيام العملاء بمعرفة حالة وتتبع موقع شحناتهم من خلال تطبيق "سبل" الإلكتروني.

وشاركت مؤسسة «سبل»، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق عبر موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلالها آلية الاستفادة من الخدمة.

تتبع الشحنات عبر «سبل»

وأوضحت مؤسسة سبل، أنه يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة معرفة حالة وتتبع موقع شحناتهم من خلال تطبيق "سبل" الإلكتروني، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- حمل تطبيق سبل الإلكتروني

- قم بتسجيل الدخول على التطبيق

- اضغط على أيقونة تتبع الشحنات الموجودة أسفل الشاشة

- ادخل رقم التتبع الخاص بشحنتك في خانة (تتبع الشحنات)

وبينّت مؤسسة البريد السعودي، أنه يمكن للعملاء كذلك الاستفادة من هذه الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة سبل من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- قم بادخال رقم التتبع الخاص بشحنتك في خانة (تتبع الشحنات)

وحثت مؤسسة البريد السعودي، كافة المستفيدين من خدماتها والعملاء، لتحميل تطبيقها الغلكتروني لسهولة حصولهم على الخدمات الإلكترونية التي تقدمه الهيئة، ويمكن تحميل تطبيق سبل الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

خدمة العنوان الوطني عبر «سبل»

وفي إطار الخدمات المقدمة، بينّت مؤسسة البريد السعودي، طريقة وآلية حصول المواطن على إثبات العنوان الوطني في أي وقت وبأي مكان.

وشاركت مؤسسة البريد، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، كشفت من خلاله إجراءات وخطوات الاستفادة من الخدمة.

وأوضحت مؤسسة البريد، أنه يمكن الاستفادة من خدمة إثبات العنوان الوطني منت خلال خدماتها الإلكترونية وذلم عن طريق إتباع الخطوات والإجراءات التالية :

- تحميل تطبيق البريد السعودي

- تسجيل الدخول للتطبيق

- الضغط على أيقونة "العناوين"

- النقر على خانة "العنوان الوطني المسجل"

- اختيار أيقونة "خيارات أكثر" من القائمة الموجودة بيسار الشاشة

- سيظهر اختيارين هما "إثبات العنوان الوطني" و "بطاقة العنوان"

- قم بالضغط على "إثبات العنوان الوطني" ثم تحميله.

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