هل يجوز نقل الوقف من شخص لآخر؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، إن المحكمة هي الأصلح في الفصل بين الورثة فيما يتعلق بالوقف، خاصة إذ لم تكن هناك وصية صريحة وواضحة.

وأوضح في تصريح لـ«قناة السعودية»، أن نقل الوقف يكون إلى الأجدر من أفراد العائلة، أو لمن يختاره الوالد أو الجد، حسب الوصية لمن يكون له الحق في الإدارة أو التصرف في الوقف.

وأشار إلى أنه في حالة وجود حالة من النزاع، يكون حكم المحكمة الفيصل في الأمر، ويكون أيضًا أفضل من الفتوى نظرًا لوجود فتاوى مضادة، أو احيانًا لا يؤخذ بالفتوى من قبل البعض.

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