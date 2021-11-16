بعد عمله 38 عاما في المملكة.. أسرة سعودية تقيم حفل وداع لوافد على طريقتها الخاصة

الرياض - محمد عبدالله - في تصرف غير مستغرب على أهالي المملكة، قررت أسرة بمحافظة القريات بمنطقة الجوف تكريم مقيم هندي على طريقتها الخاصة.

واحتفى الأهالي بوليمة عشاء على شرف الشيخ سعيد (الوافد الهندي)؛ والذي كان يعمل إماما بأحد مساجد المحافظة على مدار 38 عاما إلى أن قرَّر المغادرة إلى بلاده.

وعبر الشيخ المكرم عن حفاوة أهالي المملكة، بكلمات مؤثرة مبديا تأثره بفراق السعودية التي يعتبرها وطنه، فيما سلمه الأهالي الهدايا التذكارية.

حضر الحفل كبار العائلات، وسط حالة من الابتهاج بتكريم الشيخ الذي تسلم باقة ورود من أحد أطفال العائلة، وفق قناة الإخبارية.

وقال المواطن صالح الخيران، إن الشيخ أمضى في المحراب 38 عاما، مشيرا إلى أن الشعب السعودي سباق لعمل الخير.

اقرأ أيضا:

صدور الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات والخبرات