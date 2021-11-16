للمتخلفين عن التطعيم.. شروط الاعتذار عن الفصل الدراسي بجامعة الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور فؤاد أبو لبن وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز، إن أي طالب لم يتحصل على الجرعتين من لقاح فيروس كورونا مع وجود سبب مقنع يمكن له تقديم اعتذار عن الفصل الدراسي عن طريق الأنظمة الإلكترونية التي وفرتها الجامعة وهو متاح حتى تاريخ 6-4 من العام الحالي.

وأضاف وكيل عمادة القبول والتسجيل خلال لقاء على قناة «الإخبارية»، أن الجامعة أصدرت سلسلة من الأدلة الإجرائية الاحترازية التنفيذية التي يتبعها الطلاب للعودة الحضورية .

وذكر أن من أمثلة الإجراءات أن يكون الطالب مع أحدث الإجراءات التي أصدرتها وزارة الصحة منها تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد مؤكدًا أنه لايمكن للطالب الدخول للقاعات الدراسية أو المباني إلا أن يكون محصن جرعتين أو مستثنى من التطعيم.

وقال من الإجراءات أيضًا دخول الطلاب على مجموعات صغيرة للقاعات وبينهم تباعد اجتماعي.

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