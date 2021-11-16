«البيئة» تحدد متطلبات التسجيل في بوابة العمالة الزراعية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، متطلبات واشتراطات وآلية تسجيل المستفيد طلب تسجيل عمالة في بوابة العمالة الزراعية.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه بوابة تتيح تقديم الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية بشكل إلكتروني لكافة الأنشطة التابعة لقطاعات البيئة و المياه والزراعة دون الحاجة لمراجعة فروع و مكاتب الوزارة.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على بوابة العمالة الزراعية ممن تتوافر فيهم الشروط، التسجيل بالخدمة من خلال الضغط على الرابط التالي مباشرة (من هنا).

بوابة العمالة الزراعية

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الشروط الأساسية والضرورية والمتطلبات التي يجب توافرها في مقدم الطلب عند التقديم على بوابة العمالة الزراعية، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون طالب الخدمة حاصل على هذه التراخيص (شهادة تسجيل موقع زراعي، شهادة صحية، ترخيص مشروع زراعي، رخصة صيد اسماك، رخصة منحل) او ما في حكمها.

- أن يكون مضى ستة أشهر على تاريخ اصدار السجل الزراعي.

- يتم منح العمالة بناء على الضوابط الخاصة بمنح العمالة.

- لا يعد تقديم هذه الخدمة مستند تملك.

​وأوضحت الوزارة، أنه يتم دراسة الطلب من قبل الوزارة إما بالقبول او الرفض ، و في حالة القبول سيتم اشعار المستفيد "طباعة التأييد" وبعد ذلك مراجعة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، كما هناك امكانية لتتبع حالة الطلب في البوابة.

آلية التقديم على الخدمة

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وإجراءات الحصول على تقديم طلب تسجيل عمالة ببوابة العمالة الزراعية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

- تسجيل الدخول إلى بوابة العمالة الزراعية

- الضغط على تقديم طلب

- تعبئة وإدخال بيانات الطلب وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

- تحديد نوع الرخصة رخصة بطاقة صحية (نظام أنعام)

- قم بتحديد الموقع من على الخريطة

- إدخال تفاصيل العمالة المطلوبة من مقدم الطلب

- قم بإرفاق ورفع الملفات المرفقة

- إرسال الطلب بعد الموافقة على الشروط والأحكام

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