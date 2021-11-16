تقرير: «عصابات» تحرق إطارات السيارات ليلًا بمردم نفايات في الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - رصد تقرير لقناة «الإخبارية»، عصابات تحرق إطارات السيارات في مردم النفايات التابع لأمانة الشرقية؛ بهدف بيع الحديد المتبقي من الإطارات.

ويشهد مردم النفايات تراكم كميات من الإطارات بطريقة غير آمنة، فيما تنشط عمليات حرق الإطارات ليلًا.

ويستهدف القائمون على حرق الإطارات بالطريقة غير النظامية، استخلاص الحديد من داخل الإطارات، فيما يتسبب ذلك في تلويث البيئة وأذى سكان الأحياء القريبة.

ويحظر نظام إدارة النفايات، ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

ووفق النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.

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