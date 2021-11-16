«هدف» يتيح للمدارس الأهلية والعالمية التسجيل في مبادرة دعم أجور المعلمين

الرياض - محمد عبدالله - أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه يُمكن للمدارس الأهلية والعالمية المستوفية لضوابط الدعم في مبادرة «دعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين»، التي أطلقت بالتنسيق مع وزارة التعليم، الاستفادة من المبادرة، عبر الرابط:

وأوضح الصندوق أن مبادرة «دعم التوظيف»، تدعم أجور السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بالقطاع الخاص من معلمين ومعلمات وإداريين، إضافة إلى جميع الوظائف في المنشآت كافة، إذ يصل دعم المبادرة إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.

ويُمكن للمدارس الأهلية ومنشآت القطاع الخاص كافة، الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، إذ يبدأ الدعم من نسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألاّ يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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