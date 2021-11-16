بالفيديو.. مختص: 50% من جسور المشاة بالمملكة غير ملائمة للأفراد لهذه الأسباب

الرياض - محمد عبدالله - قال صالح الغامدي، المختص في السلامة المرورية، إن أغلب جسور المشاه في المملكة غير ملائمة لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى إعادة نظر.

وأوضح «الغامدي»، في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن 50% من جسور المشاة في المملكة غير ملائمة لأفراد المجتمع، خاصة أن سلالمها مرتفعة بالقدر الذي يصعب المهمة على كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن بعض كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يفضلون قطع الطريق عن صعود سلالم الجسور، نظرًا لظروفهم الصحية، وهو ما يتطلب أن تكون الجسور ممهدة خاصة لذوي الإعاقة.

وطالب «الغامدي»، بضرورة تعاون أمانات المناطق، مع رجال الأعمال، لإنشاء جسور ممهدة تلبي احتياجات جميع الفئات.

فيما أبدت بلدية محافظة خميس مشيط أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان «طريق 100».

جاء ذلك في بيان للبلدية، قالت فيه: نأسف للحادث ونتمنى لهن الصحة والسلامة والشفاء العاجل.

أقرأ أيضا:

بيان توضيحي من «بلدية خميس مشيط» بشأن حادث مروري تعرضت له بعض السيدات