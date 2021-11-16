وزير الرياضة السعودي يوجه رسالة إلى منتخب بلاده

وجه وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، رسالة دعم إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة فيتنام، التي خاضها "الأخضر" ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال وزير الرياضة السعودي إن الجولة السادسة تعد بمثابة تميمة حظ للمنتخب السعودي خاصة خلال آخر 4 مناسبات تأهلت فيها السعودية لكأس العالم، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية، في خبر عن المنتخب السعودي.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والفيتنام، مساء اليوم الثلاثاء، بتقدم "الأخضر" بهدف مقابل لا شيء على المنتخب الفيتنامي.

وتمكن اللاعب صالح الشهري من تسجيل هدف المنتخب السعودي في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يعزز المنتخب السعودي تصدره للمجموعة الثانية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر برصيد 16 نقطة.

وتضم المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال كل من السعودية وأستراليا وعمان والصين واليابان وفيتنام.

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