شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. القوات المشتركة تناقش قضايا حماية الأطفال بمناطق النزاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم، ورشة العمل التدريبية الثانية بعنوان "حماية الاطفال في مناطق النزاع المسلح في القانون الدولي الانساني"، وذلك بقاعدة الملك فيصل البحرية بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري.

واشتملت الورشة على عدد من المحاور عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وتسليم واحتجاز الأطفال، ونقاط ضعف الأطفال.

يذكر أن ورشة العمل الأولى أقيمت الأحد الماضي بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، وستختتم سلسلة هذه الورش في قيادة المنطقة الجنوبية بخميس مشيط يوم الخميس المقبل 13/ 4/ 1443هـ.