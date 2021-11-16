شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يدشن حملة «مكارم الأخلاق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم، حملة "مكارم الأخلاق" التي ينفذها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحفر الباطن، بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة عبدالله الشمري.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، بتنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية، التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، وبيان أن كمال الدين بكمال الخلق، إلى جانب الدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية، والتحذير من الأخلاق السيئة.