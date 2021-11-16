شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على الخطط السياحية المستقبلية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق.

واطلع المحافظ على خطط وزارة السياحة المستقبلية، وتحديد أهم المواقع السياحية والاستثمارية في المحافظة، مستمعًا لشرح عن جهود الوزارة في تفعيل الدور السياحي في محافظة الأحساء بصفتها واحدة من أهم المحافظات السياحية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات سياحية.