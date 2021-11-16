شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مليون طالب وطالبة يؤدون الاختبارات الدراسية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي أكثر من مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غدٍ الأربعاء اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٤٣ هـ حضورياً للمحصنين من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد لغير المحصنين ولطلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي والمنصات الإلكترونية للمدارس الأهلية.

وأكملت كافة الإدارات المعنية بتعليم الرياض استعداداتها لأداء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة وبإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي الذي قدّم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتوجيهاتهما السديدة منذ بداية جائحة كورونا بتذليل كافة الصعوبات وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال رحلتهم التعليمية.

واستعدت كافة مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية لاستقبال الطلاب والطالبات ليؤدوا الاختبارات وفق الإجراءات الوقائية والصحية.

ووجه مدير عام التعليم جميع المشرفين والمشرفات والبالغ عددهم 1995 مشرفاً ومشرفة بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.

وكانت إدارة تعليم الرياض قد أصدرت اللائحة الخاصة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي حيث أوضحت اللائحة أن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل اعتباراً من يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني على أن تُجرى الاختبارات عن بعُد للمرحلة الابتدائية ويكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بما في ذلك المنتسبين حضورياً لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عاماً فأكثر مع الأخذ بكافة الاحترازات الصحية على أن يكون الاختبار عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو لعدم اتمامهم لسن ١٢ عاماً أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد مع حسم درجة المواظبة.

وأشارت اللائحة إلى أن رصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب لجميع المراحل سيكون أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني ولن يُعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدى الاختبار .

وعملت إدارة الشؤون الصحية بتعليم الرياض على التأكد من جاهزية المدارس لتحقيق التباعد وتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات حضورياً، والإشراف على سير الاختبارات بالمدرسة ومتابعة تطبيق ضوابط اللجان الخاصة بالطلاب و الطالبات والوقوف على جاهزيتها داخل المدرسة وتوضيح التعليمات وتقديم التوصيات للتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة الاختبارات ومتابعة غياب الطلاب و الطالبات أثناء الاختبارات، وحصرها و متابعة أسباب الغياب وجاهزية العيادة المدرسية ومطابقتها للشروط الصحية و توفر جميع الخدمات فيها، كما عملت الإدارة على التنسيق مع المراكز الصحية عند الحاجة لزيارة المدارس.

من جهتها أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية استعداداتها لبدء الاختبارات حيث أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الرياض توفير مندوبي طوارئ في كافة مكاتب التعليم، وكذلك مشرفي الأمن والسلامة المدرسية لمتابعة المدارس والإشراف عليها.

وكانت إدارة التوجيه الطلابي قد قامت خلال الفترة الماضية بنشر العديد من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة الطلبة للاختبارات وتوعيتهم وأولياء أمورهم ليؤدوا الاختبارات بعيداً عن التوتر والقلق كما حددت إدارة التوجيه دور الموجه الطلابي الوقائي والنفسي اثناء تأدية الطلاب والطالبات للاختبارات والذي يتمثل في تهيئتهم نفسيا ووقائيا وتوفير الأجواء المريحة لهم والتعرف على ما يتخلل الاختبارات من حالات تطرأ للطلبة والتي قد تنشأ من بعض الضغوطات النفسية التي يواجهونها اثناء فترات الاختبارات.