القبض على مقيم في الرياض سرق محتويات مركبات متوقفة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منقطة الرياض، الثلاثاء، القبض على مقيم من الجنسية الهندية، ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة ما تحويه المركبات المتوقفة من ممتلكات ومقتنيات شخصية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية، ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة ما تحويه المركبات المتوقفة من ممتلكات ومقتنيات شخصية، والمتاجرة بها من خلال منافذ بيع المستعمل.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.