بالصور.. السعودية تهدي بنجلاديش 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - سلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين، لدى دولة بنجلاديش، 1.5 مليون جرعة من اللقاحات الطبية، هدية من المملكة لمكافحة جائحة كورونا.

وأوضحت سفارة السعودية لدى بنجلاديش –عبر تويتر- أن السفير عيسى بن يوسف الدحيلان، قام بتسليم هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بنجلاديش الشعبية، وهي عبارة عن (1,5) مليون جرعة من اللقاحات الطبية.

وأشارت إلى ان ذلك يأتي امتداد لدور المملكة الإنساني في مساندة الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورنا، واستمرارا للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر مراسم التسليم، وزير الخارجية ووزير الصحة، ومدير الإدارة الطبية والبيئة بمركز الملك سلمان والوفد المرافق له، وعدد من المسئولين الحكوميين ووسائل الاعلام المحلية.

اقرأ أيضا:

سفارة السعودية ببنجلاديش تطالب بتنفيذ تأشيرات العمالة المنزلية عبر «مساند»