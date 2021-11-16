بالفيديو.. مستشار تعليمي: سهر الطلاب بفترة الاختبارات يتسبب في 3 مخاطر

الرياض - محمد عبدالله - عدد المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، 3 أخطار لسهر الطلاب أثناء فترة الاختبارات.

وقال الحمادي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، إن السهر يؤثر على الطلاب ويفقدهم المعلومات والتركيز خلال فترة الاختبارات؛ لذلك يجب النوم بشكل سليم.

وأكد الحمادي، أن السهر غير مجدٍ لحصيلة الطلاب العلمية، ناصحًا الأسر بتوفير التهيئة النفسية للطلاب وتخصيص مكان للدراسة والبعد عن الإزعاج والمشتتات والأجهزة الإلكترونية، وعدم الإكثار من القهوة.

وتنطلق غدًا الأربعاء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أداء الاختبارات التحريرية حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب جائحة كورونا.



وتتابع إدارات ومكاتب التعليم استعدادات المدارس بالمناطق والمحافظات لإجراء الاختبارات، والتأكد من جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج، وتوفير المعقمات والكمامات، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة.

وشكّلت إدارات التعليم لجاناً إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، والتأكيد على المشرفين والموجهين ومديري المدارس؛ بتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات حضوريًا في المدارس، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

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