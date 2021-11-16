بالفيديو.. احذروا أصدقاء السوء.. قصص 3 نزلاء دمرت المخدرات حياتهم

الرياض - محمد عبدالله - استعرض برنامج «مفترق طرق» المذاع على «قناة السعودية»، قصص ونماذج للنجاح والتعلم من داخل سجون المديرية العامة للسجون.

مقولة «اختر الرفيق قبل الطريق»، تنطبق تماما على ثلاثة نزلاء دخلوا السجن ودمرت المخدرات حياتهم، بسبب رفقاء السوء.

وقرر «فهد» التغيير نحو الأفضل؛ حيث أخذ عهدًا على نفسه بأن يتغير ويتخلى عن المخدرات التي أضاعت مستقبله وجعلته يخسر كل شيء، وبعد الإصلاحية قرر قطع علاقاته مع أصدقاء السوء الذين كان يتعاطى معهم، ويبدأ صفحة جديدة في حياته.

أما «أبوسلطان»، والذي كانت الوحدة سببا في لجوئه إلى الصديق الخطأ، إلا أن كلام والدته، السيدة العجوز، وبكاءها أثر فيه كثيرا وأصبح يدعو الله ان يكون حكمه مخففا حتى يعود للطريق الصحيح ويراعي أمه.

وأما «أبوالياس»، فقد حذر كثيرا من خطر أصدقاء السوء، بعد أن كانوا سببا مباشرا في تعاطيه المخدرات ووصوله إلى الإصلاحية، مؤكدا أن التهاون يعتبر السبب الرئيسي لقضايا النزلاء.

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