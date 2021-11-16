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ارتفاع طفيف في الحالات الحرجة لكورونا.. وإعطاء اكثر من 46.7 مليون جرعة لقاح

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس ؛ حيث تم تسجيل 50 حالة، فيما تم أمس الإثنين،  تسجيل 49 حالة، بزيادة قدرها حالة واحدة فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 46.7  مليون جرعة لقاح كورونا. 

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 44 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة، خلال الـ24  ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46783052)  جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات. 

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، أن 97% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المملكة لم يتلقوا  اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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