يؤثر على مفعولها.. «الغذاء والدواء» تحذر من هذا الفعل عند تناول الأدوية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الغذاء والدواء، عن أضرار تناول بعض الأدوية مع المكملات الغذائية في وقت واحد.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها على «تويتر»، من تناول الأدوية مع بعض المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب، مؤكدة أن تناولهما معًا في نفس الوقت قد يغير من فاعلية وامتصاص الدواء.

وأوضحت «الغذاء والدواء»، أن بعض المكملات الغذائية قد تزيد مفعول الأدوية، مثل: «الأسبرين وفيتامين ه»، بينما بعضها الآخر قد تقلل المفعول.

وأشارت الهيئة، إلى أن بعض المكملات الغذائية باستطاعتها تغيير امتصاص الدواء، وهذا بدوره يؤثر على فاعلية الدواء، مثل: المكملات التي تحتوي على حبوب النخالة مع Lovastatin.

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