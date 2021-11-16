تنفيذ حكم القتل قصاصا في مقيم أطلق النار على مواطن بجيزان

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة يحمل الجنسية اليمنية بمدينة جيزان، قتل مواطنا بإطلاق النار عليه من سلاح ناري.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- ان «خالد علي مهدي السودي» يمني الجنسية، أقدم على قتل «فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني» سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وأضافت ان سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وجرى تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني «خالد علي مهدي السودي» اليوم الثلاثاء، بالإدارة العامة للسجن (الايواء) بمنطقة جازان.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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