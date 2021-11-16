نشرة أخبار «عاجل».. تحديِد موعد بداية مواسم الشتاء.. ونهائي «أبطال آسيا» بحضور جماهيري كامل

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها:

« الصخري» يحدِّد موعد بداية مواسم الشتاء المربعانية والشبط والعقارب ، وأول ظهور لزعيم كوريا الشمالية بعد أطول غياب له منذ سبع سنوات.. وتساؤلات عن حالته الصحية، وإقامة نهائي «أبطال آسيا» بين الهلال وبوهانغ ستيلرز بحضور جماهيري كامل، وإلى التفاصيل :

«الصخري» يحدِّد موعد بداية مواسم الشتاء «المربعانية والشبط والعقارب»

كشف المهتم بالأحوال الجوية والظواهر المناخية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، عن موعد بداية المواسم خلال فصل الشتاء وهي المربعانية والشبط والعقارب.

وقال الصخري –عبر تويتر- إن بداية المربعانية (الشتاء) ستكون بتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١م.

«أمن الطرق» يوجه تنبيهًا لقائدي المركبات بمنطقة الرياض

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها، لقائدي المركبات بمنطقة الرياض، بوجود رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

«مركز الأرصاد» يوضح مسار الحالة المطرية على 6 مناطق وتأثيراتها المصاحبة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن مسار الحالة الجوية الممطرة على (6) مناطق، في يومها الخامس (اليوم الثلاثاء)، مشيرا إلى أنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية بتعاملات الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية بالتعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، رغم استقرار أداء المعدن النفيس عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، نحو 224.82 ريال (59.94 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 196.72 ريال (52.45 دولار).

البنوك السعودية تحذر من 3 طرق احتيالية في السفر

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من 3 طرق احتيالية يتعرض لها ضحايا المحتالين في السفر.

تشمل الطرق الاحتيالية في السفر، المواقع المزيفة التي تحتوي على قوائم للعطلات بأسعار وهمية، وفق حساب اللجنة على موقع تويتر.

إقامة نهائي «أبطال آسيا» بين الهلال وبوهانغ ستيلرز بحضور جماهيري كامل

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الموافقة على الحضور الجماهيري لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري.

وسيحتضن ملعب الملك فهد الدولي المباراة المنتظرة بنسبة حضور جماهيري تصل إلى 100%، وذلك يوم 23 نوفمبر المقبل.

«رينارد» يعلن تشكيل الأخضر أمام فيتنام.. و«الشهري» يقود الهجوم

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السعودي، عن تشكيل الأخضر الأساسي الذي سيخوض مواجهة فيتنام، بعد قليل.

ويلتقي المنتخبان على ملعب ماي دينه الوطني في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

توقيتات مباريات المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم اليوم

تتواصل مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر، اليوم الثلاثاء، بعدد من المواجهات المهمة للمنتخبات العربية.

أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية بعد أطول غياب له منذ سبع سنوات.. وتساؤلات عن حالته الصحية

أثار أحدث ظهور للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تساؤلات حول وضعه الصحي، إذا فقد الكثير من وزنه، بعدما عاد للأضواء لأول مرة منذ غياب استمر شهرا.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن «كيم» زار ، مدينة «سامجييون» الشمالية الغربية، حيث يجري تنفيذ مشروع كبير للتنمية.

الكشف عن هوية الانتحاري منفذ التفجير الإرهابي في ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن هوية الانتحاري منفذ التفجير الإرهابي، أمام مستشفى نسائي في ليفربول.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الانتحاري، يدعى عماد جميل السوايلمين، ويلقب بـ«إنزو ألميني»، يبلغ من العمر 32 عاما، مشيرة إلى أنه طالب لجوء ونشأ في العراق قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة قبل سنوات.

إمارة الجوف تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء

أعلنت إمارة منطقة الجوف، عن توافر 22 وظيفة إدارية، للرجال والنساء، من المرتبة الخامسة إلى التاسعة، على سلم رواتب الموظفين العام بنظام التعاقد عبر منصة التوظيف (جدارة).

5 مصادر بسيطة للحصول على فيتامين «د» .. تعرف عليها

يلعب فيتامين «د» العديد من الأدوار لصحة الجسم، فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على تركيزات كافية من الماغنيسيوم والفوسفات في الدم، وهي ثلاثة عناصر مغذية مهمة للأسنان والعضلات والعظام.

استشاري يوضح الفرق بين الكسل والخمول.. ويحذر من هذا الفعل

أوضح د. فهد الحربية، استشاري الغدد الصماء والسكري، الفارق بين الكسل والخمول، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأشخاص يخلطون بين الحالتين وهما مختلفتان تمامًا.

دراسة جديدة: مضادات الاكتئاب تقلل وفيات كورونا بنسبة %28

كشفت دراسة جديدة أن مضادات الاكتئاب تقلل من وفيات المرضى المصابين بمرض كوفيد-19 بنسبة تصل إلى 28%.

والدراسة، التي أجريت في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وصف الأطباء القائمون عليها النتائج التي توصلوا إليها، بأنها مشجعة.

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