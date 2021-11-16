الصحة: تسجيل 37  إصابة و 44 حالة تعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549297 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 44 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538373 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8818 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، أن 97% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المملكة لم يتلقوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن 65% من المصابين غير محصنين، و3% محصنين بجرعتين من اللقاح، و32% من نسب الإصابة بين المحصنين بجرعة واحدة فقط.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اعلن أول أمس الأحد، إن هناك لقاحين مضادين لفيروس كورونا، هما المعتمدان للجرعة التنشيطية الثالثة بالمملكة، وهما: "فايزر" و "موديرنا".

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