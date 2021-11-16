تنفيذ القصاص في يمني قتل مواطنا بجازان

وقالت الوزارة إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وأضافت أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني خالد علي مهدي السودي اليوم الثلاثاء 11 /4 / 1443هـ، بالإدارة العامة للسجن "الايواء" بمنطقة جازان.
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