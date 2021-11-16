السعودية | 37 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 16/11/2021، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و حالتي وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 44 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,373 كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,297 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,818 حالة.

وفي وقت سابق، كانت قد كشفت وزارة الصحة، أنه 97% من المصابين بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ في السعودية خلال الشهرين الماضيين، لم يأخذوا اللقاح أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

وأضافت الوزارة أن 65%؜ من المصابين غير محصنين و32%؜ منهم محصنون بجرعة واحدة، بينما 3% من المصابين محصنون بجرعتين.

في السياق، دعت وزارة الصحة إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، كما دعت للمبادرة بأخذ الجرعة المعززة من اللقاح.