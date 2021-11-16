شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: تدمير 16 آلية حوثية ومقتل 130 إرهابياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن عملياته ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، موضحا أنه نفذ (27) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية، فضلا عن تنفيذ (4) عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن تدمير (16) آلية عسكرية، ومخازن أسلحة، وخسائر بشرية تجاوزت (130) عنصراً إرهابياً، فيما أكد التحالف على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي، خارج مناطق نصوص اتفاق «استوكهولم».