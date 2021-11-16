شاهد فيديو فضيحة رهف القنون تروج لصفحتها على موقع إباحي

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت الفتاة السعودية رهف القنون (رهف القنون) ، خلال الساعات الماضية ، صورها على صفحة موقع تبادل الصور والفيديو الشهير “انستجرام” ، واستخدمتها للنشر على مواقع إباحية. تصدرت قائمة محرك البحث. الموقع الذي تسبب في جدل واسع بين المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها.فيديو رهف القنون تويتر
بدأت قصة رهف بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي عندما كانت في الكويت وعائلتها ، وبعد إعلانها تخليها عن الدين الإسلامي ، قررت الهروب منهم وطلب اللجوء في أستراليا.
في أحد الفيديوهات ، كانت ترتدي تنورة بيضاء قصيرة وقامت بحركات جريئة مع الفتيات ، بدت ملامح وجهها
مختلفة عما كانت عليه من قبل ، وكانت تعاني من زيادة الوزن ، بحيث يمكن لمتابعيها أن يحملوا من جديد. في
الفيديو الثاني ، تظهر مجموعة فتيات يرتدين أزياء شفافة.
ومؤخرا نشرت لحاف صورة سيلفي أمام مرآة عن قرب للأستوري عبر تطبيق “انستجرام” ، كانت عارية وتمسك بيدها جوالا ، الأمر الذي أثار الجدل وصدم كل من رآها.
وعلى صعيد التفاصيل ، نشرت رهف القنون هذه الصورة عبر خاصية “القصة” على إنستجرام وهي ترتدي زي أرنب معلق على الحائط: “رسالتي تحتوي على رابط منشوري على فقط معجب … … يعجب ب.”
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