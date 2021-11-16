«أمن الطرق» يوجه تنبيهًا لقائدي المركبات بمنطقة الرياض

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها، لقائدي المركبات بمنطقة الرياض، بوجود رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

وأشارت أمن الطرق –عبر تويتر- إلى أنه على مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كلّ من (المجمعة - رماح) ، أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ حيث إن المنطقة قد تشهدُ رياحًا نشطة وسحبًا رعدية ممطرة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية.

كان المركز الوطني للأرصاد، كشف عن مسار الحالة الجوية الممطرة على (6) مناطق، في يومها الخامس (اليوم الثلاثاء)، مشيرا إلى أنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة، وقد تؤدي إلى جريان سيول.

وأوضح المركز أن المناطق المتأثرة بالحالة المطرية تشمل: حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم المنطقة الشرقية والرياض.

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