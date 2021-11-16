«مركز الأرصاد» يوضح مسار الحالة المطرية على 6 مناطق وتأثيراتها المصاحبة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن مسار الحالة الجوية الممطرة على (6) مناطق، في يومها الخامس (اليوم الثلاثاء)، مشيرا إلى أنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح مركز الأرصاد –عبر تويتر- أن المناطق المتأثرة تشمل: منطقة حائل (حائل – بقعاء – الغزالة – ومعظم محافظات المنطقة)، ومنطقة الحدود الشمالية (طريف – عرعر – رفحاء)، ومنطقة الجوف (القريات – طبرجل – سكاكا – دومة الجندل).

ومنطقة القصيم (بريدة – عنيزة – الرس – البكيرية – ومعظم محافظات المنطقة)، والمنطقة الشرقية (حفر الباطن – الخفجي)، وشمال منطقة الرياض (شقراء – المجمعة – الزلفي – الغاط).

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة المطرية تشمل: زخات من البرد، وجريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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