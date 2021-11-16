«وهج» السعودية تُصنِّع قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل الأمريكية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة «وهج»، عن اتفاقها مع شركة هانيويل الأمريكية كمورد معتمد لتصنيع أجزاء الطائرات.

وستقوم «وهج» بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل ايروسبيس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

وتُعد شركة «وهج» إحدى الشركات الحاصلة على اعتماد AS9100 في المملكة، وتعمل في مجال تصنيع مكونات آلية عالية الدقة ومجموعات وأجزاء فرعية لصناعات الطيران.

وكجزء من هذه الاتفاقية، ستزود شركة «وهج» قطع غيار المعدات الأصلية لشركة هانيويل والتي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية ووحدات الطاقة المساعدة للعديد من المنصات الرئيسية بما في ذلك ايرباص 350 و 330 و 320 نيو؛ بوينج 737MAX و 777، داسو فالكون 8 × /M1000 وماكدونيل دوجلاس 11، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

الجدير بالذكر أن المملكة تستهدف بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي من المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

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